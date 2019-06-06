Трамп: договоренность с Мексикой пока не достигнута

Первый раунд переговоров США и Мексики по вопросам незаконной иммиграции и торговых тарифов, состоявшийся в среду в Белом доме, не принес результатов. Диалог продолжится сегодня.

В отсутствие президента Трампа, находящегося с визитом в Европе, Соединненные Штаты представлял вице-президент Майк Пенс. Мексиканскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Марсело Эбрард.

Задача, стоящая перед сторонами, - разрядить крупномасшабный кризис, вызванный наплывом незаконных мигрантов из Центральной Америки в США. Дональд Трамп угрожает в несколько этапов довести до 25 процентов пошлину на товары мексиканского экспорта, если Мехико не перекроет поток мигрантов через свою территорию.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, в первый день консультаций Мексика признала наличие кризисной ситуации на границе и согласилась предпринять ряд шагов по её устранению, но американская сторона сочла эти меры недостаточными.

"Переговоры с Мексикой возобновятся завтра с пониманием того, что, если соглашение не будет достигнуто, с понедельника будут введены 5% пошлины с ежемесячным увеличением согласно графику", – написал Трамп в твиттере.

В мае американские пограничники задержали на границе свыше 144 тысяч нарушителей. Этот показатель на 32 процента больше, чем в апреле, он также самый высокий за последний год с лишним.

Идея повышения тарифов вызвала резко негативную реакцию многих однопартийцев Трампа в Конгрессе, которые опасаются, что удорожание предметов повседневного спроса, импортируемых из Мексики, чревато риском увеличения инфляциии и безработицы. Это, в свою очередь, может ухудшить шансы Трампа на переизбрание.