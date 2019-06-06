Представитель Порошенко обвинил Зеленского в плагиате его речи

В администрации президента Украины начали служебное расследование - в связи с появлением в выступлении президента Владимира Зеленского в Брюсселе пассажей, полностью идентичных с недавней речью бывшего президента Петра Порошенко на съезде его партии "Европейская солидарность".

На встрече с главой Евросовета Дональдом Туском Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС будет означать "смерть российского имперского проекта", а также поспособствует демократизации в самой России и на постсоветском пространстве. Однако именно такие слова - дословно - использовал Порошенко в своём выступлении неделей ранее. Пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко обвинил Зеленского в "банальном плагиате" и посоветовал ему нанять спичрайтера, хотя и отметил, что тот факт, что новый президент "прислушивается" к Порошенко, "приятен".

В администрации президента Украины на основании предварительных данных расследования заявили, что некоторые работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, "параллельно продолжали работать на Петра Порошенко". Их действия назвали "диверсией" и "сознательной провокацией" со стороны команды Порошенко. При этом неясно, что имеется в виду - что одни и те же люди писали речи для Порошенко и Зеленского, или же что сотрудники МИД сознательно вставили в речь Зеленского фрагмент из более раннего выступления Порошенко.

Сам Зеленский ситуацию не комментировал.