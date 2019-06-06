В Петрозаводске введут мораторий на переименование улиц и возвращение им старых названий. Поводом послужили протесты местных жителей против переименования улицы Энгельса в улицу Петербургскую.

С инициативой поменять название улицы в прошлом году выступила общественная организация "Все дома". Руководитель ее регионального отделения, депутат городского совета Дмитрий Данильев пояснил, что эта инициатива обусловлена стремлением общественников вернуть петрозаводским улицам исторические наименования.

Администрация Петрозаводского городского округа поддержала предложение организации и накануне Нового года приняла постановление о переименовании части улицы Энгельса на основании данных опроса горожан, который проводился на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте". Однако нынешней весной жильцы двух домов, расположенных на бывшей улице Энгельса, выступили с протестами против ее переименования.

Как рассказала корреспонденту Радио Свобода бывшая министр сельского хозяйства Карелии Ванда Патенко, которая возглавляет совет жильцов одного из протестующих домов, у горожан возникла путаница с новым адресом: им перестали выдавать письма на почте, требуя указать новую улицу на странице паспорта с местом прописки, а у кого-то возникли сложности с оформлением на работе.

"Мы провели собрание жильцов, которое показало, что более половины собственников жилых помещений нашего дома возражают против переименования улицы", – отметила Патенко.

Кроме того, жильцы домов на бывшей улице Энгельса выразили возмущение тем фактом, что городская администрация не сочла необходимым поинтересоваться их мнением о переименовании улицы, на которой они живут. Для многих из них осталось неясным, почему историческое название вернули только части Петербургской улицы, соединяющей проспект Ленина с площадью Ленина, а другая ее часть по-прежнему носит имя немецкого философа.

В итоге в мэрии Петрозаводска отреагировали на возмущение горожан. Глава городского округа Ирина Мирошник встретилась с представителями протестующих жильцов и пообещала им вернуть прежнее название – улицы Энгельса. Как пояснила Мирошник, ее не устраивает ситуация, которая вызвала у горожан столько переживаний.

"Мы останавливаем подобные преобразования по городу, объявляем мораторий на возврат к историческим названиям и другого рода переименованиям улиц", – заявила глава Петрозаводского городского округа.