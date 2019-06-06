Число закрывшихся в России компаний вдвое превысило число открывшихся

Число закрывшихся компаний в России в прошлом году вдвое превысило число открывшихся. Об этом говорится в исследовании группы FinExpertiza, на которое ссылается издание РБК.

По данным консалитинговой компании, в 2018 году свою деятельность прекратили более чем 600 тысяч предприятий. На их месте появилось не более 300 тысяч фирм. Падение числа предприятий коснулось в том числе Москвы, которая оказалась на 14-м месте в списке закрывшихся компаний. Только в пяти регионах зарегистрировано больше новых компаний, чем закрывшихся.

Самая положительная динамика в Ингушетии и в Чечне. В первой республике появилось вдвое больше предприятий, чем их закрылось. Прирост также наблюдается в аннексированном Крыму, где открылось 1700 фирм, тогда как деятельность прекратили 1600.

При этом эти регионы пользуются высокими дотациями из федерального бюджета, что может отчасти объяснять положительную динамику, отмечает РБК. В исследовании группы FinExpertiza уточняется, что учитывались как частные фирмы, так и государственные.

По данным Росстата, на которые ссылаются авторы доклада, тренд на снижение количества компаний начался еще в 2016 году. Его можно отчасти объяснить падением доходов населения и отсутствием улучшения инвестиционного климата, заявил РБК первый вице-президент организации "Опора России" Владислав Корочкин.