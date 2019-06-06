Россия выплатит 10 тысяч евро двум жертвам полицейского насилия

Правительство России выплатит 10 тысяч евро двум жителям Чувашии, которых избил сотрудник полиции. В четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) утвердил мировое соглашение между потерпевшими и российскими властями, сообщает правозащитная организация "Зона права".

8 сентября 2016 года участковый по городу Новочебоксарску Александр Семенов беспричинно избил двух мужчин на заправочной станции. За это его уволили, а в ноябре того же года приговорили к трем годам лишения свободы условно. Семенов признал вину.

Потерпевшие подали к МВД России иск о компенсации морального вреда на общую сумму более 700 тысяч рублей, но Новочебоксарский городской суд взыскал с ведомства лишь 40 тысяч. Тогда пострадавшие обратились в ЕСПЧ и заявили, что российские власти не выполнили свои обязательства по выплате адекватной денежной компенсации за полицейское насилие.