Финского революционера посмертно наградили главным орденом Карелии

Накануне Дня Республики, который ежегодно отмечается в Карелии 8 июня, глава региона Артур Парфенчиков подписал указ о награждении орденом "Сампо" финского революционера Эдварда Гюллинга. Как говорится в губернаторском указе, первый руководитель Карельской Трудовой Коммуны представлен к высшей награде республики за "особо выдающиеся заслуги в создании и упрочении национальной государственности Республики Карелии".

Празднование Дня Республики приурочено в Карелии к дате принятия Декрета об образовании Карельской Трудовой Коммуны в "заселенных карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний", который был издан Всероссийским центральным исполнительным комитетом 8 июня 1920 года. С инициативой создания коммуны к большевистскому правительству обратился финский коммунист Эдвард Гюллинг, который был вынужден покинуть родину после поражения революции в Финляндии 1918 года. В 1920 году Гюллинг по приглашению Ленина приехал в Москву и вскоре возглавил карельскую автономию. Финский революционер находился у власти в Карелии с 1920-го по 1935 годы.

Как отметили в республиканском правительстве, за этот период в Карелии были построены Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат и множество деревообрабатывающих предприятий, Кондопожская и Кемская гидроэлектростанции, появилось автотранспортное и воздушное сообщение, появился первый городской автобус и городской водопровод в Петрозаводске, прошла телефонизация и радиофикация республики. По инициативе Гюллинга созданы первый карельский вуз – педагогический институт и Карельское отделение Академии наук РСФСР, начал издаваться первый в Карелии литературно-художественный журнал

Высшая государственная награда Карелии – орден "Сампо" – была учреждена по инициативе действующего главы республики Артура Парфенчикова в 2018 году. Этим орденом награждают за "особо выдающиеся достижения и заслуги в экономической и социально-культурной, научно-технической, государственной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан". Орден "Сампо" может быть присужден посмертно.