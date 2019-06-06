На выборах в Дании победила левоцентристская оппозиция

На парламентских выборах в Дании в воскресенье успеха добились социал-демократы, которые ныне находятся в оппозиции.

Партия, которую вощглавляет 41-летняя Меттер Фредриксен, по итогам предварительного подсчёта голосов - на первом месте, у неё почти 26 процентов. Либеральная партия Венстре премьер-министра Ларса Лёкке Расмуссена - на втором месте. Расмуссен уже объявил о своей отставке.

Неудачу на выборах потерпела правая Датская народная партия, её результат по сравнению с предыдущим голосованием почти в три раза хуже. Наблюдатели отмечают, что неудача партии отчасти связана с тем, что другие партии, включая и социал-демократов, заняли более жёсткую позицию по вопросу миграции, который был ключевым для избирателей правых.

Теперь в Дании может быть сформирована левоцентристская коалиция, в которой партнёрами социал-демократов могут стать Социалистическая народная партия и Социально-либеральная партия, а, возможно, и Зелёные.

Социал-демократы выступают против строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Трасса газопровода должна пройти через датскую эксклюзивную экономическую зону, и власти страны пока не дали на это своего согласия.