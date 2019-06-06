На Урале вузам запретили участвовать в проектах с дипломатами США

Министерство образования Свердловской области запретило учебным заведениям региона участвовать в мероприятиях, организуемых американскими дипломатами. Документ, подписанный министром Юрием Биктугановым, опубликовало екатеринбургское издание 66.ру.

В нём утверждается, что мероприятия, проведенные представителями Генерального консульства США в Екатеринбурге, "по информационному материалу и оценочным суждениям имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни России". В этой связи участие преподавателей и студентов в этих мероприятиях "не желательно", говорится в циркуляре министра образования области.

Среди проектов, реализованных Генеральным консульством США в Екатеринбурге, называются ,в частности, " День юного дипломата", "Курс разговорного английского языка", "Курс писательского мастерства Great Writing Project". В министерстве считают, что они создают угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в Российской Федерации. При этом публикации об этих программах есть как на сайтах уральских образовательных учреждений, так и в СМИ.

В пресс-службе министерства образования Свердловской области прокомментировать претензии к американским образовательным программам не смогли. В посольстве США в Москве попросили направить письменный запрос.