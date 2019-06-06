Ющенко заподозрили в сговоре для передачи Межигорья Януковичу

Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего президента Украины Виктора Ющенко в растрате государственного имущества. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко.

В комментарии изданию "Украинская правда" представитель Генпрокуратуры Украины сообщил, что Ющенко уже побывал на допросе, где ему сообщили о подозрении в его адрес. При этом пока не было принято решение о применении меры пресечения в отношении бывшего президента.

Сам Ющенко подтвердил, что 4 июня был на допросе. Он отверг все обвинения.

Обвинения касаются бывшей правительственной дачи в Межигорье под Киевом. Следствие полагает, что Ющенко в 2007 году инициировал серию решений, которые фактически привели к переводу резиденции в частную собственность. В результате "Межигорье" за символическую плату стала арендовать донецкая фирма, подконтрольная Виктору Януковичу, который стал президентом в 2010 году. Следователи утверждают, что из-за действий Ющенко украинский бюджет потерял активы на сумму 540 миллинов гривен (почти полтора миллиарда рублей).