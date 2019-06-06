Ющенко заподозрили в сговоре для передачи Межигорья Януковичу

Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего президента Украины Виктора Ющенко в растрате государственного имущества. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко.
В комментарии изданию "Украинская правда" представитель Генпрокуратуры Украины сообщил, что Ющенко уже побывал на допросе, где ему сообщили о подозрении в его адрес. При этом пока не было принято решение о применении меры пресечения в отношении бывшего президента.
Сам Ющенко подтвердил, что 4 июня был на допросе. Он отверг все обвинения.
Обвинения касаются бывшей правительственной дачи в Межигорье под Киевом. Следствие полагает, что Ющенко в 2007 году инициировал серию решений, которые фактически привели к переводу резиденции в частную собственность. В результате "Межигорье" за символическую плату стала арендовать донецкая фирма, подконтрольная Виктору Януковичу, который стал президентом в 2010 году. Следователи утверждают, что из-за действий Ющенко украинский бюджет потерял активы на сумму 540 миллинов гривен (почти полтора миллиарда рублей).
- В Межигорье Янукович построил коттедж стоимостью 10 миллионов долларов. Но дача получила известность прежде всего благодаря таким располагавшимся на её территории объектам, как ферма страусов и макет корабля, напоминающего испанский галеон XVI века.
- Резиденция Виктора Януковича в Межигорье в элитном пригороде Киева стала главным местом протеста "Автомайдана". Сторонники этого движения во время протестов Евромайдана в Киеве в начале 2014 года регулярно выезжали на машинах протестовать у входа в дачу президента.
- После бегства Виктора Януковича в Россию "Межигорье" взяли под охрану бойцы украинских добровольческих батальонов. По резиденции проводились экскурсии. Известность получил ряд артефактов, принадлежавших Януковичу, в том числе "золотой батон".
- В 2017 году хозяйственный суд Киева отменил решения, по которым резиденция фактически выбыла из государственной собственности. Уголовное производство по делу Межигорья ведётся до сих пор и в отношении самого Януковича.
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