Папа римский утвердил новый текст молитвы "Отче наш"

Папа римский Франциск утвердил новый текст молитвы "Отче наш". Молитва используется всеми без исключения христианскими деноминациями, а у католиков – на каждом богослужении.

Новый текст меняет строчку в богослужебном сборнике миссале на итальянском языке – вместо "не введи нас в искушение" теперь следует читать "не дай нам ввестись в искушение", сообщает uCatholic. Этот перевод Конференция католических епископов посчитала более близким к тексту.

В 2017 году Франциск упоминал о необходимости перевести эту строчку по-другому, так как текст до изменения предполагает, что в искушение христиан вводит Бог, что не соответствует христианскому вероучению. Тогда же он говорил, что эти изменения должны быть приняты на других языках.