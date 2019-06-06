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Папа римский утвердил новый текст молитвы "Отче наш"

Папа Франциск

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Папа римский Франциск утвердил новый текст молитвы "Отче наш". Молитва используется всеми без исключения христианскими деноминациями, а у католиков – на каждом богослужении.

Новый текст меняет строчку в богослужебном сборнике миссале на итальянском языке – вместо "не введи нас в искушение" теперь следует читать "не дай нам ввестись в искушение", сообщает uCatholic. Этот перевод Конференция католических епископов посчитала более близким к тексту.

В 2017 году Франциск упоминал о необходимости перевести эту строчку по-другому, так как текст до изменения предполагает, что в искушение христиан вводит Бог, что не соответствует христианскому вероучению. Тогда же он говорил, что эти изменения должны быть приняты на других языках.

  • Согласно христианскому вероучению, "Отче наш" – молитва, с которой учеников познакомил Иисус Христос. В католическую церковь она попала через цепочку переводов – сначала с арамейского, на котором, как предполагает богословие, говорил Иисус, на древнегреческий, затем на вульгарную латынь, а потом на итальянский.
  • В России Католическая церковь использует синодальный перевод Библии на русский язык XIX века, будет ли внесено изменение в текст молитвы, не сообщается.

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