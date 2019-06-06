Министр экономического развития России предупредил о скорой рецессии

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в 2021 году экономика может войти в рецессию из-за неконтролируемого роста потребительского кредитования. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Орешкин назвал это одним из основных рисков для российской экономики.

По словам министра, за год темпы потребительского кредитования выросли на 30%. При этом основная часть кредитов приходится на домохозяйства, которые выплачивают по ним более 40% своего ежемесячного дохода. "Это очень тяжелая ситуация", – признал Орешкин. По его оценке, 2% ВВП России создано необеспеченным потребительским кредитом.

По данным Центробанка, в январе 2019 года задолженность физических лиц перед банковскими организациями составила более 15 триллионов рублей – это почти половина объёма золотовалютных резервов России.

Только в апреле этого года, по статистике Объединенного кредитного бюро, россияне набрали кредитов на 800 миллиардов рублей. А за четыре месяца этого года российские банки выдали новых займов на общую сумму почти в три триллиона рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выданных кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования – на 18%.

Эксперты связывают рост потребительского кредитования с падением реальных доходов населения – они снижаются пятый год подряд, и только по итогам первого квартала 2019 года упали на 2,3%.

По данным последнего исследования Росстата, около половины российских семей не могут приобрести товары длительного пользования: доходов им хватает только на покупку еды и одежды.

В четверг стало известно, что компания розничной торговли X5 Retail Group, которой принадлежат сети магазинов "Перекрёсток", "Пятёрочка" и "Карусель", заключила соглашение о сотрудничестве с банком БКС.

Банк выпустит для "Перекрёстка" карту для покупки продуктов в кредит с льготным периодом. В X5 Retail Group обещают, что оформлять такие карты будут во всех супермаркетах сети в течение трёх минут, а чтобы покупателю одобрили кредит, ему нужно будет предоставить данные паспорта. В компании считают, что продажа товаров в рассрочку поможет поддержать спрос на повседневные товары.

Отмечается, что банк БКС планирует подписать аналогичные договоры с продавцами одежды и автозаправками.