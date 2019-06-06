Задержанный в Крыму украинец получил 10 лет по статье о шпионаже

Подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы гражданина Украины Константина Давыденко, которого обвинили в шпионаже.

Решение вынес судья Андрей Палий, процесс проходил в закрытом режиме и длился несколько заседаний. Все из них, кроме одного, были отложены из-за недоставления подсудимого, неявки свидетелей в суд и по другим основаниям. Гособвинение требовало для Давыденко 12 лет лишения свободы.

Константина Давыденко задержали в Симферополе в декабре минувшего года. По версии следствия, он был завербован Службой безопасности Украины и собирал в Крыму информацию о военной технике, средствах связи и электронике. Как сообщает пресс-служба ФСБ России, Давыденко "признал вину и раскаялся".