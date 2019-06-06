Тиндер в плену у ФСБ. За россиянами хотят следить в соцсетях

Уходящую неделю можно назвать «Неделей слежки». Сразу три российских ведомства дали понять россиянам, что не оставят их без своего внимания.

Первым, как и положено, стал Роскомнадзор, который внёс Тиндер в реестр организаторов распространения информации, обязав тем самым популярный сервис онлайн-знакомств, с помощью которого люди ищут себе спутника жизни или партнера на ночь, делиться данными пользователей с компетентными органами.

Отшутившись, Рунет задумался над тем, зачем российской власти следить за сервисом знакомств. Главная версия — шантаж, расхождения только в том, в чьих интересах он будет осуществляться: в государевых или в личных.

Анастасия Миронова

Все думаю, зачем ФСБ данные пользователей Тиндера? О готовящихся мятежах, отмывании денег или кадровых интригах люди там друг с другом вряд ли разговаривают. Ответ один - нужны для шантажа. Собрался какой-нибудь условный либерал с благородной фамилией на -ский подмахнуть очередное обращение к Конгрессу США с просьбой расширить список санкционных имен или статью написал призывную... или митинг вознамерился организовать в защиту кого-то там и с требованием освободить всех немедленно, а ему господин майор из широких штанин достает историю свайпов и переписку с Клавой К. с соседней улицы. И грозит тут же передать жене почти уже покойного от страха правдоруба.

Помните, раньше были в КГБ секс-отделы, где для агентурной работы готовили девочек и даже мальчиков? Их держали не для того, чтобы они в порыве страсти вышептывали у западных воротил секреты, а для создания компромата.

…

Если вы представляете для государства и силовиков хоть какой-то интерес, ваши сексуальные предпочтения должны быть традиционны, личная жизнь - умеренной, а облик - высоконравственным. ВЫ не должны сидеть на сайте секс-знакомств, говорить с любовницами и любовниками по телефону или вблизи телефона и любой техники с веб-камерой. Если уж очень хочется, придется осваивать нетривиальные методы конспирации. Ну или нужно жить, как жил Немцов: без жен и свободным. Чтобы за секс вас не укоряли, а завидовали вам. Потому что в противном случае на вас легко будет влиять.

Кстати, о том, что силовики в Тиндере и на Мамбе собирают компромат, известно давно. Видимо, они решили сэкономить силы и время. Зачем держать десятки людей, которые ведут переписку с "контингентом" от имен вымышленных персонажей, зачем платить агентам, которые раскручивают на секс, кого надо, если можно дешево и сердито получить доступ ко всей переписке?

Игорь Яковенко



В понедельник 3 июня Роскомнадзор объявил о том, что сервису знакомств Tinder придется передавать данные своих пользователей ФСБ. Вероятность того, что американская компания Match Group, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder, согласится на требования Роскомнадзора и станет делиться с ФСБ стратегической информацией о том, кто и с кем в России заводит романтические связи, близка к нулю. Но если все-таки представить себе, что разработчики и владельцы данного сервиса знакомств сошли с ума и согласились, то что произойдет? Очевидно, что единственный смысл от владения подобной информацией, это банальный шантаж. То есть еще одна площадка для монетизации погон и корочки.

Но Тиндер был только началом. Уже на следующий день РБК опубликовал материал, в котором утверждается, что ФСБ требует от Яндекса ключи шифрования почты и хранения данных, а Яндекс пока что отказывается их передавать.

​Илья Вайцман

Помните такой анекдот, когда «умные направо, красивые — налево»? Ну тот самый, в котором мартышка осталась на месте, потому что «я и умная, и красивая — что мне теперь, разорваться что ли?» Вот, ровно в таком же положении оказался Яндекс, крупнейший российский информационный сервис. ФСБ по одному из идиотских «законов» потребовала у него «сдать ключи» от переписки и хранящейся информации пользователей. Яндекс, понимая фатальные для своего бизнеса последствия этого шага — «сдавать ключи» отказался.Теперь им или остается ли идти до конца и забанивания или сдаваться, что одинаково плохо для их бизнеса.

Самое смешное, что в такой же позе теперь и #роскомпозор, а его начальник, роскомбанфюрер Жаров, стоит перед интересным выбором: блокировать Яндекс с его сервисами, что означает подрыв рунета с силой, недоступной никаким ЦРУ, Ми-6 и Моссадам вместе — или сделать вид, что и так сойдет, впрямую нарушив требования «закона Яровой». Выбор тут, сами понимаете тот еще, варианты называются «оба хуже». Ну, или Яндексу сделают настоятельное «предложение, от которого нельзя отказаться» - публично самозастрелиться.

Выхода без потери лица ни для кого нет. Даже если Яндекс втихую даст «органам» доступ, публично заявляя о своей непоколебимой позиции (как это происходит сейчас, я полагаю) — и не будет поэтому забанен — то это все равно прецедент публичного неисполнения нормы закона, не повлекший положенного наказания.

Расследование Карагодина (страница Дениса Карагодина)

В связи с появившейся информацией о том, что ФСБ просит у Яндекса ключи шифрования (а у нас там была часть инфраструктуры), решили не ждать никакой развязки, а просто перешли всей почтой на ProtonMail... Сервер тоже вынесли за пределы РФ, домены и DNS. Всем Digital Resistance!

Кирилл Шулика

А "Яндекс" между тем сообщил, что будет исполнять закон Яровой. Разногласия с ФСБ официально не подтверждаются, пресс-служба "Яндекса" о запросе не говорит. Неофициально же говорят о стилистических разногласия.

То есть просто отдавайте себе отчет в том, что ваши данные с "Яндекса" могут попасть к товарищу майору. И, соответственно, не давайте сервису те данные, которые вы не хотите, чтобы видел товарищ майор.

Правда, не все переживают за сохранность данных на серверах Яндекса. Многие уверены, что требование ФСБ — чистая формальность, и Яндекс уже и так передаёт спецслужбам всю необходимую им информацию.

Анастасия Кириленко

А что серьезно, раньше этого доступа не было? И кто в это поверит?

Илья Чудинов

Полный захват Яндекса гебистами завершился с уходом Сегаловича. Сейчас это цирк для акционеров, я полагаю..

Сергей Смирнов

Интересно, а вот когда Яндекс поддерживал закон о суверенном интернете, он надеялся этого избежать? Когда начинаешь требовать ключи бывает сложно остановиться.

Дмитрий Гудков

ФСБ пришла за «Яндексом» и требует ключи шифрования. Они ей не очень-то и нужны: суды и без них проштампуют любое разрешение на слежку. Но так быстрее. Без формальностей. Например, сейчас мы знаем, что за год спецслужба подчитывала и подсматривала за 830 тысячами человек. А после того, как она получит ключи, знать этого не будем.

Зато узнаем другое: что пользоваться «Яндексом» опасно. Так спецслужба, призванная защищать государство, нанесет по его экономике – одной из ключевых российских компаний – сокрушительный удар. И, конечно, поддержит американского производителя в лице «Гугла». Кто-кто тут иностранный агент?

Я понимаю, что говорю банальные вещи и никто не думает о ФСБ как о защитнице государства. Режима – сколько угодно (хотя она сама и есть режим). Но все же полезно иногда вспоминать, что снег должен быть белым, трава зеленой, а функция спецслужбы – не тотальная слежка, а наша безопасность. Кто поверит, что в стране 800 тысяч потенциальных террористов, переписку которых нужно срочно прочитать? И где гарантия, что среди них нет вас?

Увязший коготок «Яндекса» продолжает тянуть его на дно смоляной ямы. Помните, как «Яндекс.Новости» стали выдавать плашку о том, что некоторые источники скрыты по требованию законодательства? Ну вот – следующий шаг. Здесь же все устроено, как в лагере. Чуть прогнулся, отступил, подписал бумажку о сотрудничестве – и пути назад уже нет.

А когда в четверг появилась новость о том, что правительство не даст Яндекс в обиду, некоторые вообще решили, что власти держат пользователей за дураков:

Но ещё в среду новость о Яндексе затмила новая тема: Роскосмос решил не отставать от Роскомнадзора и ФСБ и тоже поучаствовать в наблюдении за россиянами. Причем гораздо более масштабно. Дмитрий Рогозин сообщил, что система «Государево око» позволит государю, то есть, простите, президенту, наблюдать за порядком в стране прямо с орбиты в режиме реального времени.

Александр Рыклин



"Рогозин: Путин сможет следить за страной из космоса через систему «Государево око» в режиме реального времени"...

А еще есть проблема определения аутов в теннисе и голов в футболе... Может, когда у Владимира Владимировича будет свободное время...

Кирилл Шулика

Какая система, какое око, если у Рогозина на днях микросхемы с РКК "Энергия" украли!

В своей реакции на сообщение о «Государевом оке» блогеры разделились.

Кто-то вспомнил Оруэлла.

Кто-то - Толкиена.

Но большинство вспоминало классику русской сатиры и, конкретно, Войновича.



Мария Филимор-Слоним

Всего 2 сообщения, и открывается дивная картина состояния «умов» российских правителей. В космосе будет работать некая установка «Государево око», с помощью которой Путин сможет руководить/управлять Россией в режиме реального времени, ну, и до кучи, предложение называть самолёты именами святых. Сорокин, Войнович, Салтыков-Щедрин, Лесков...

Мы рождены, чтоб кафку сделать былью...

Илья Вайцман

Как?!! Откуда?! Скажите мне, каким волшебным образом Владимир Войнович еще в 1986(!) году сумел предсказать появление «орбитального гениалиссимуса» - и я даже не говорю про все остальное?!

Нет, ну понятно, что на первом этапе попробуют обойтись автоматическими спутниками, но через несколько лет, когда деградация промышленности приведет к быстрой неработоспособности техники - делать нечего, придется последней ракетой «самого» запускать. Пущай смотрит сам, своим глазом - ну и командует оттуда как-нибудь... Рукой в окошко машет или как-нибудь еще. А что делать?!! «Надо, Федя! НАДО!!!»

И, кажется, совсем никто не воспринял проекты Рогозина серьезно. Впору удариться в конспирологию и предположить, что разговор о «Государевом оке» завели, чтобы отвлечь людей от истории с Яндексом, а слухи о Яндексе запустили, чтобы люди поменьше думали о доступе спецслужб к Тиндеру. Ведь про Тиндер публика не сомневается, что ФСБ пока что его не читает. Будут ли у этого какие-то последствия, пока непонятно. Тиндер подтвердил, что подал документы на запись в реестр, но утверждает, что не передавал и не собирается передавать Роскомнадзору данные пользователей. Пользователи, правда, ему не верят.

​Впрочем, не доверяют они уже никому