Верховная рада Украины не приняла отставки глав МИД, МВД и СБУ

Верховная рада Украины отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака. Предложенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты об их увольнениях не набрали необходимого числа голосов.

Климкин объявил о своей отставке 17 мая. Покинуть свои посты Полторака и Грицака во время инаугурации 20 мая призвал сам Зеленский. Оба подали соответствующие заявления. Однако окончательное решение оставалось за Радой.

Ранее депутаты отказались поддержать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кроме того, на Верховная рада не стала обсуждать законопроект Зеленского об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников.

На сегодняшний день украинский парламент не рассмотрел ни одного законопроекта, предложенного президентом.

Сразу после своей инаугурации Зеленский распустил Верховную раду. Нынешний состав депутатов будет работать до внеочередных выборов. Они назначены на 21 июля.