В петербургском вузе студентов уговаривают ставить подписи за Беглова

Штаб политика Алексея Навального опубликовал аудиозапись, на которой руководство Санкт-Петербургской юридической академии уговаривает студентов ставить подписи за исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова, чтобы тот мог участвовать в выборах.

На записи слышно, как замначальника очного отделения академии Алла Константинова обращается к учащимся, а после того, как один из них, Иван Мезенцев, отказывается ставить за Беглова подпись, зовёт замдекана факультета юриспруденции Сергея Брыкова и просит его "переговорить со студентом".

Брыков, обращаясь к Мезенцеву на "ты", объясняет, что руководство академии несколько раз обращалось за помощью к главе администрации Невского района – в частности, просило его защитить вуз от московских, как выразился замдекана, "шакалов". Чиновник, который вхож к губернатору, не отказывал, и теперь уже академия должна пойти ему навстречу и собрать подписи за Беглова.

"Я тебя не заставляю – я тебе объясняю, что это нужно сделать во благо академии", – обращается замдекана к студенту.

В ответ Мезенцев говорит, что понимает беспокойство преподавателя, но одновременно с этим отмечает, что Брыков просит нарушить учащихся то, чему он сам их учит.

На это замдекана останавливает студента фразой "всё, свободен".

Сергей Брыков подтвердил изданию "Фонтанка", что на записи действительно его голос. По его словам, он решил поговорить с учащимся Мезенцевым как гражданин, симпатизирующий Беглову – кандидату с "активной жизненной позицией". При этом он отрицает, что в академии собирали подписи за его выдвижение.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга запланированы на 8 сентября 2019 года.