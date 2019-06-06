Власти Омска: видео с падением мэра в лужу исчезло из-за грозы

Видео, на котором мэр Омска Оксана Фадина падает в лужу, исчезло по техническим причинам. Об этом рассказали в городской администрации.

"В городе вчера была небывалая гроза, сбоила связь, поскольку трансляция ведется через несколько линий — произошел какой-то технический сбой", — сказали в администрации. Запись не опубликовали заново, чтобы "не плодить инфоповоды на тему: "Мэрия удалила и заново выложила стрим" или "Под натиском журналистов мэрия восстановила видео".

Ролик удалили с официальных ресурсов, но его успели сохранить пользователи Сети.

​5 июня Оксана Фадина в прямом эфире проводила объезд Советского округа Омска, однако трансляция прервалась, когда после слов "будем прыгать?" чиновница упала в лужу. После этого она продолжила общение с жителями. "Мэр у вас не белоручка и грязи не боится", — прокомментировала своё падение Фадина.

Фадина занимает пост мэра Омска с 22 ноября 2017 года.