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Сечин рекомендовал продавать акции Tesla вопреки аналитикам

Игорь Сечин на форуме в Санкт-Петербурге, 6 июня 2019 года

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Глава "Роснефти" рекомендовал продавать акции компании Tesla. С таким заявлением Игорь Сечин сегодня утром выступил на Петербургском экономическом форуме. Об этом сообщают "Открытые медиа".

По словам главы "Роснефти", производитель электромобилей сильно переоценён. Сечин добавил, что сам не верит в будущее автомобилей такого типа. В обозримом будущем на долю электромобилей будет приходиться не более 15 процентов рынка, а использовать их будет разумно лишь в крупных городах в развитых странах, сказал Сечин.

Как показывают сегодняшние торги на NASDAQ, к вечеру по московскому времени акции Tesla выросли в цене почти на семь процентов, однако затем несколько упали в цене. Биржевые аналитики рекомендуют держателям ценных бумаг Tesla оставить их в своих инвестиционных портфелях.

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