Суд в Крыму продлил арест активисту Эдему Бекирову

В аннексированном Крыму Киевский районный суд Симферополя продлил арест крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову до 12 августа.

Бекиров отказался отвечать на вопросы суда. Он находился на скамье подсудимых с плакатом против преследования крымских татар на полуострове: "Сначала молодёжь. Потом стариков. Теперь женщин. Кого дальше? Дети???" (орфография сохранена прим. РС).

Бекиров - инвалид первой группы. Он страдает диабетом. В ожидании сегодняшнего заседания активист провел 12 часов без медицинской помощи и еды. После жалобы арестованного судья вынес частное предписание в адрес ФСИН, однако вызвать врачей отказался.

Бекирова задержали 12 декабря прошлого года на границе Крыма и Херсонской области. Активиста обвиняют в незаконном приобретении, хранении и передаче оружия. Обвинение против Бекирова строится на показаниях единственного засекреченного свидетеля. Сам активист вину отрицает.