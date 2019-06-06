В Москве арестовали подозреваемого в убийстве Шабтая Калмановича

Пресненский суд Москвы арестовал одного из подозреваемых в убийстве в 2009 году бизнесмена Шабтая Калмановича. Али Белхороев будет находиться под стражей до 28 июня, сообщает "Интерфакс". Второму подозреваемому Жабраилу Костоеву продлили задержание на 72 часа. Защите потребовалось больше времени для представления суду дополнительных материалов.

Белхороев и Костоев – уроженцы Ингушении. Их задержали в четверг, 6 июня. Поиски других соучастников убийства продолжаются.

Шабтай Калманович родился в Литве в 1947 году. В 1971 году вместе с семьёй репатриировался в Израиль. В 1987 году израильские власти приговорили его к девяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу СССР.

В 1990-х годах в России Калманович занимался торговым и строительным бизнесом, а также являлся продюсером. Он был организатором гастролей в России Майкла Джексона, Томи Джонса, Лайзы Минелли и других звезд мирового шоу-бизнеса. Был владельцем женского баскетбольного клуба "Спартак".

В ноябре 2009 года в центре Москвы автомобиль предпринимателя обстреляли неизвестные. Калманович умер на месте.