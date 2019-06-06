Лондон: Москва должна изменить поведение для улучшения отношений

Улучшение отношений Москвы и Лондона возможно лишь в случае изменения Россией своего поведения. Об этом заявили в офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Россия по-прежнему дестабилизирует обстановку, но сотрудничество двух стран в области международной безопасности будет продолжаться, говорится в сообщении британской стороны.

Заявление Великобритании стало ответом на высказывание Владимира Путина об улучшении отношений с Великобританией после смены премьер-министра. Во время выступления на Петербургском экономическом форуме президент России заметил, что двусторонние отношения были серьёзно подорваны из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери. "Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, покушениями", - сказал Путин.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта прошлого года. Британские власти заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", производство которого велось в СССР. Лондон возложили ответственность за отравление на Кремль. После долгого лечения отец и дочь выжили. Сергей Скрипаль с тех пор не появлялся на публике, Юлия в мае прошлого года записала видеообращение. Нахождение Скрипалей не раскрывается. Москва свою причастность к отравлению в Солсбери отрицает.