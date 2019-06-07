Симоньян попала в больницу после "инцидента" с Соболь на "Эхе Москвы"

У юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян произошел конфликт в редакции "Эха Москвы".

По словам Соболь, которая снимала происходящее на видео, она "столкнулась" с Симоньян у лифта и задала ей вопрос о её отношении к недавнему расследованию ФБК, в котором утверждается , что мэр Москвы Сергей Собянин раздает своим подчиненным квартиры, предназначенные молодым семьям. Симоньян на вопросы юриста отвечать отказалась и добавила, что не готова общаться с Соболь, потому что та ей не нравится.

Главный редактор RT, в свою очередь, сообщила, что Соболь полчаса "караулила" её у входа в редакцию "Эха Москвы" . "Харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании", - написала Симоньян в твиттере.

Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализировали. По словам самой журналистки, из-за угрозы прерывания беременности.

Основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный комментируя инцидент, отметил, что Соболь задавала "обычные" вопросы, а Симоньян сбежала. "Сначала бодро писала твиты, а теперь "заболела" - пытается сохранить лицо", - написал Навальный в твиттере.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в телеграм-канале, что сожалеет о ситуации, которая произошла с Маргаритой Симоньян и пожелал ей выздоровления. Он также извинился перед слушателями за срыв эфира программы "Все сложно", в котором должна была участвовать Симоньян .



Любовь Соболь баллотируется на выборах в Мосгордуму. Вчера она подала необходимые документы.

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