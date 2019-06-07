СМИ: отстраненные за допинг российские тренеры продолжают работать

Два российских тренера по лёгкой атлетике, отстраненные за нарушение антидопинговых правил, продолжают работать со спортсменами. Об этом говорится в опубликованном в четверг расследовании Reuters.

Владимир Мохнев, отстраненный в 2016 году на 10 лет за то, что давал членам российской сборной запрещенные вещества, был замечен корреспондентом агентства на стадионе в Курске 16 мая, где он проводил тренировку. Еще один отстраненный тренер Валерий Волков, по данным Reuters, работал с бегунами на стадионе Московского энергетического института в сентябре 2018 года.

Также агентство выяснило, что бывший глава медицинской комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Сергей Португалов, дисквалифицированный пожизненно, читал платные лекции в одном из московских тренажерных залов.

Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства, который должны соблюдать все подписавшие его страны, включая Россию, отстраненные тренеры и другие работающие со спортсменами лица не имеют права "участвовать в каком-либо качестве" в соревнованиях или другой деятельности, связанной со спортом высших достижений.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) Reuters заявили, что организация проведет расследование этих фактов. РУСАДА также предупредило спортсменов, что именно они пострадают в случае доказательства их сотрудничества с дисквалифицированными тренерами.

8 и 9 июня в Монако пройдёт заседание совета Международной федерации легкой атлетики (IAAF), где должен будет рассматриваться вопрос восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики. Оно было прекращено в 2015 году из -за масштабного допингового скандала. Это привело к тому, что российские легкоатлеты не смогли выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.