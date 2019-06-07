В России создают "генетический паспорт" для призывников

Российская академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академией работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно выбирать военную специальность призывников. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент РАН Александр Сергеев.



По его словам, проект поможет на генетическом уровне понимать, к чему более расположен призывник - к тому, чтобы служить на флоте, стать десантником или танкистом. Он также предполагает оценку не только физиологических особенностей военнослужащего, но и прогнозирование поведения человека в стрессовых, критических ситуациях, пояснил глава РАН. Сергеев уточнил, что "генетический паспорт" нужен прежде всего для войн будущего — войн "интеллектов". ​



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В апреле сообщалось,что к 2025 году "генетический паспорт" может появиться у каждого россиянина. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. По официальным данным, это должно защитить граждан от биологических и химических угроз. Что именно понимается под "генетической паспортизацией", в документе не уточняется.

Российский специалист в области анализа ДНК Михаил Гельфанд в комментарии Русской службе "Би-би-си" отметил, что предсказать, как поведет себя человек в стрессовых условиях, на основании его генома невозможно.

По мнению эксперта, генетическая информация могла бы использоваться для создания базы данных для идентификации погибших военнослужащих. Однако все это потенциально может привести к утечке персональных данных, считает Гельфанд.