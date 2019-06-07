В аэропорту Шереметьево остаётся тонна неразобранного багажа

В московском аэропорту Шереметьево остается тонна неразобранного багажа. Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр транспорта Евгений Дитрих, передает РИА Новости.

Министр уточнил, что в аэропорту привлекли дополнительные силы для разбора багажа.

Ранее Московский метрополитен сообщил, что направит своих сотрудников в Шереметьево, чтобы помочь аэропорту справиться с багажным коллапсом.

Сообщения о многочасовых задержках выдачи багажа в Шереметьеве появились в социальных сетях в конце мая. В начале июня пресс-служба аэропорта подтвердила, что такая проблема существует, объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. В то же время, по информации СМИ, аэропорт испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж. По данным источников "Коммерсанта", на восстановление бесперебойной доставки багажа московскому аэропорту требуется еще около 250 грузчиков. При этом "Ведомости" подчеркивают, что в Шереметьеве, как на стратегическом объекте, с грузами могут работать только граждане России. Ещё одной проблемой является низкая зарплата, отмечают эксперты.

Генеральный директор Шереметьева Михаил Василенко отрицает нехватку грузчиков и объясняет задержки изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа. Он пообещал, что аэропорт полностью стабилизирует ситуацию с багажом к концу июня.

Министерство транспорта уже заявило, что "жестко отреагирует" на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит массовые задержки в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте ведомства.