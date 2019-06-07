В Калининграде активиста Олега Саввина ограничили в правах после одиночных пикетов в поддержку Олега Сенцова и против российского президента. По решению суда, активист в течение года не сможет участвовать в публичных акциях, а также будет обязан раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах.

У Саввина есть судимость по статье о хулиганстве. В 2014 году активист и двое его товарищей вывесили немецкий флаг на крыше гаража управления ФСБ в Калининграде, протестуя против аннексии Крыма. Они были задержаны, в СИЗО Саввин провел год и два месяца и вышел на свободу в июне 2015 года.

В 2018 году активист провел два одиночных пикета в Калининграде. В ходе первого он протестовал против результатов выборов президента – на пикет Саввин вышел в майке с перечеркнутым Путиным и надписью “Президентом не признаю”. Затем он провел акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, после чего был привлечен к административной ответственности – в полиции тогда заявили, что из-за Чемпионата мира по футболу публичные акции запрещены. За проведение обоих пикетов Саввин был оштрафован, обжаловать решение суда не удалось. Активист направил жалобы в Европейский суд по правам человека.

По словам Саввина, меры административного надзора были наложены на него в связи с протестной активностью. Причем сначала прокуратура настаивала на пяти пунктах надзора, включая комендантский час и запрет на посещение определенных мест. Однако суд ограничился двумя.

“У них одна позиция – ты нарушитель, это в интересах государства, раз ты склонен к правонарушениям, может, ты преступление готовишь. Я объяснял про политические мотивы, про Европейскую конвенцию по правам человека – никто это не слушает. Суд в реальные доводы не углубляется. В итоге они решили мне воспрепятствовать в участии в протестных акциях, причем я даже одиночных пикетов не могу проводить. И раз в месяц приходить отмечаться, – говорит активист. –​ Но мне ничто не помешает на некотором расстоянии ролики записывать, публично выкладывать, потому что интернет это тоже публичное пространство. И высказываться на эти темы”.

Олег Саввин сообщил, что не согласен с введенным надзором и будет обжаловать решение суда в ЕСПЧ.