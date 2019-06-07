Медведчук и Бойко приехали на экономический форум в Петербурге

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге появились пророссийские политики из Украины, которые якобы приехали для переговоров о поставках газа. Об этом сообщает телеканал "112.Украина". Речь идёт о Юрии Бойко – главе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" – и о Викторе Медведчуке, которого называют кумом президента России Владимира Путина.

В Санкт-Петербурге политики провели встречу с главой госкомпании "Газпром" Алексеем Миллером. По словам Медведчука, они продолжают добиваться скидок для Киева на поставки российского газа. При этом он уточнил, что поездка не согласована с президентом Владимиром Зеленским. По мнению Медведчука, Зеленский "еще не созрел" для принятия решения о переговорах с Россией по этому вопросу.

В свою очередь Юрий Бойко выразил надежду на то, что возобновление прямых поставок газа из России приведёт к снижению трат граждан на это топливо.