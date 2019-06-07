Медведчук и Бойко приехали на экономический форум в Петербурге

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге появились пророссийские политики из Украины, которые якобы приехали для переговоров о поставках газа. Об этом сообщает телеканал "112.Украина". Речь идёт о Юрии Бойко – главе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" – и о Викторе Медведчуке, которого называют кумом президента России Владимира Путина.
В Санкт-Петербурге политики провели встречу с главой госкомпании "Газпром" Алексеем Миллером. По словам Медведчука, они продолжают добиваться скидок для Киева на поставки российского газа. При этом он уточнил, что поездка не согласована с президентом Владимиром Зеленским. По мнению Медведчука, Зеленский "еще не созрел" для принятия решения о переговорах с Россией по этому вопросу.
В свою очередь Юрий Бойко выразил надежду на то, что возобновление прямых поставок газа из России приведёт к снижению трат граждан на это топливо.
- Юрий Бойко и Виктор Медведчук в конце марта приезжали в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Визит был организован за несколько дней до первого тура президентских выборов на Украине, на которых Бойко был кандидатом. Темой встречи стала возможность получения Украиной 25-процентной скидки на поставки российского газа. При этом оба политика не занимают должностей в украинском правительстве и прямо не влияют на принимаемые по этим вопросам решения.
- Украина с 2015 года не закупает газ напрямую у России, поскольку стране дешевле обходится покупать российское топливо у стран-посредников, которые заключили с "Газпромом" более выгодные контракты.
- Официально полёты между Украиной и Россией запрещены. По этой причине после визита Медведчука и Бойко в России в марте на Украине были открыты уголовные производства в отношении сотрудников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы Украины. При этом в обеих службах заявляли, что разрешение на полет политиков в Россию не находится в их компетенции.
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