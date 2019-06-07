Калви не смог приехать в Петербург. Его дело прокомментировал Путин

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся в России под домашним арестом, не приедет на Петербургский международный экономический форум "по независящим от него причинам". Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Савочкин.

Калви также, по словам его адвоката, поблагодарил бизнес-сообщество "за невероятную солидарность и поддержку".

Американский инвестор планировал принять участие в форуме и до своего ареста зарегистрировался как его участник. О возможности его приезда в Петербург - несмотря на домашний арест - заговорили после того, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков несколько дней назад сказал, что Кремлю "хотелось бы увидеть" Калви среди участников форума. Адвокаты бизнесмена подали ходатайство в Следственный комитет, однако так и не получили на него ответа.

Президент России Владимир Путин в пятницу на Петербургском форуме впервые публично прокомментировал арест Калви. По его словам, российские правоохранительные органы должны разобраться в его деле, поскольку против него выдвинуты обвинения в хищении 2,5 миллиардов рублей. При этом он назвал Калви "нашим американским партнером" и поручил следить за его делом генеральному прокурору Юрию Чайке.