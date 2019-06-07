Калви не смог приехать в Петербург. Его дело прокомментировал Путин

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся в России под домашним арестом, не приедет на Петербургский международный экономический форум "по независящим от него причинам". Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Савочкин.
Калви также, по словам его адвоката, поблагодарил бизнес-сообщество "за невероятную солидарность и поддержку".
Американский инвестор планировал принять участие в форуме и до своего ареста зарегистрировался как его участник. О возможности его приезда в Петербург - несмотря на домашний арест - заговорили после того, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков несколько дней назад сказал, что Кремлю "хотелось бы увидеть" Калви среди участников форума. Адвокаты бизнесмена подали ходатайство в Следственный комитет, однако так и не получили на него ответа.
Президент России Владимир Путин в пятницу на Петербургском форуме впервые публично прокомментировал арест Калви. По его словам, российские правоохранительные органы должны разобраться в его деле, поскольку против него выдвинуты обвинения в хищении 2,5 миллиардов рублей. При этом он назвал Калви "нашим американским партнером" и поручил следить за его делом генеральному прокурору Юрию Чайке.
- Глава Счётной палаты Алексей Кудрин накануне на том же форуме назвал ситуацию с арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви "шоком для экономики", который привёл к удвоению оттока капитала из страны. С начала года он достиг 40 миллиардов долларов, сказал Кудрин. Он вспомнил роман Александра Пушкина "Дубровский". Главной нитью "Дубровского", по словам Кудрина, является судебная тяжба между двумя помещиками, где Троекуров в ходе рейдерского захвата забирает у соседа имение. Эта история повторяется до сих пор, сказал Кудрин.
- Ранее стало известно, что из-за ареста Калви США не станет отправлять на Петербургский международный экономический форум правительственную делегацию. Не приехал в Петербург и посол США в России Джон Хантсман.
- Майкла Калви арестовали в середине февраля. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном. Калви некоторое время провёл в СИЗО, затем его перевели под домашний арест.
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