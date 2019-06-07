США отвергли обвинения России в связи с морским инцидентом

Россия и США обвинили друг друга непрофессионализме в связи с инцидентом, который едва не привёл в пятницу к столкновению между военными кораблями двух стран в Восточно-Китайском море.

Командование российского Тихоокеанского флота заявило, что ракетный крейсер Chancellorsville ("Чанселлорсвиль") приблизился на расстояние 50 метров к российскому эсминцу "Адмирал Виноградов", который был вынужден принять чрезвычайные меры для избежания столкновения.

Американский ракетный крейсер неожиданно изменил курс и пошёл наперерез курсу эсминца "Адмирал Виноградов", подойдя к российскому кораблю менее чем на 50 митров, говорится в заявлении.

Командованию американского корабля был заявлен протест относительно недопустимости подобных действий.

Такая трактовка событий была отвергнута командованием военно-морских сил США, которое заявило что поведение экипажа российского корабля было "небезопасным и непрофессиональным".

Маневрируя в Филиппинском море, российский эсминец совершил небезопасный манёвр против крейсера "Чанселлорсвиль", заявил командующий 7 Флота США Клайтон Досс.

Эти небезопасные действия вынудили экипаж крейсера включить двигатели на полную мощность и изменить курс, чтобы избежать столкновения.

Командующий назвал "пропагандой" утверждения российской стороны о том, что американский корабль действовал опасно. Российский эсминец подошёл на расстояние от 50 до 100 футов к "Чанселлорсвиллю", отметил адмирал, подвергнув риску безопасность экипажа и корабля [7 флота США], подчеркнул Клайтон Досс.