Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда

Генеральный прокурор России Юрий Чайка выступил за возвращение прокурорам права на аресты. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.
"Надо кардинально менять роль прокуратуры в судопроизводстве",— сказал генпрокурор. Он предложил использовать советскую модель, "когда прокурор арестовывает, и его решение обжалуют только в суде". Такая мера, по мнению Чайки, поможет защитить предпринимателей от давления со стороны следственных органов при избрании меры пресечения. Как пишет The Bell, участники сессии форума, на которой выступал Чайка, просили прокуратуру активнее возражать следствию.
- В 2015 году Генпрокуратура и МВД не поддержали идею правозащитников о создании института следственных судей, заявив, что прокурорского надзора вполне достаточно.
- Президент России Владимир Путин и представители Верховного суда неоднократно заявляли, что предпринимателей, обвиняемых в экономических преступлениях, не следует помещать в СИЗО.
- В феврале 2018 года Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что в СИЗО по подозрению и обвинению в совершении экономических преступлений содержится 5982 человека. Под домашним арестом находились 4630 человек.
- В феврале 2019 года Басманный суд Москвы отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и ещё четырёх человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей. Позднее Калви перевели под домашний арест. Из-за ареста инвестор не смог посетить экономический форум в Санкт-Петербурге. Для американской правительственной делегации и посла США Джона Хантсмана дело Калви стало причиной отказаться от посещения форума.
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