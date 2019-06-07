Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда

Генеральный прокурор России Юрий Чайка выступил за возвращение прокурорам права на аресты. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

"Надо кардинально менять роль прокуратуры в судопроизводстве",— сказал генпрокурор. Он предложил использовать советскую модель, "когда прокурор арестовывает, и его решение обжалуют только в суде". Такая мера, по мнению Чайки, поможет защитить предпринимателей от давления со стороны следственных органов при избрании меры пресечения. Как пишет The Bell, участники сессии форума, на которой выступал Чайка, просили прокуратуру активнее возражать следствию.