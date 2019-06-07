Опубликовано первое видео с Голуновым, снятое после задержания

Mash опубликовал видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, задержанным 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

На записи, длящейся около минуты, Голунов сидит в наручниках, пристегнутый к сотруднику полиции. Журналист рассказывает о том, что когда просил предоставить адвоката, у него были «какие-то стычки с оперуполномоченными», после чего демонстрирует ушибы и царапины на спине.

Голунов также говорит, что один из сотрудников полиции наступил ему на грудь, но следов от этого не осталось. По словам журналиста, 7 июня к нему пустили бригаду скорой помощи, которая зафиксировала ушибы и кровоподтеки.