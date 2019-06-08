Трое участников серии одиночных пикетов в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержаны у здания Никулинского суда на юго-западе Москвы. Это сотрудники издания про благотворительность "Такие дела", передаёт корреспондент Радио Свобода. К зданию подъехал автозак.

Среди задержанных – главный редактор издания Анастасия Лотарева, журналист Сергей Карпов и иллюстратор Александра Чугорина.

После задержаний сотрудники полиции оттеснили участников от здания. Пикеты продолжились через дорогу.

В субботу суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения журналисту "Медузы" Ивану Голунову. Автор ряда резонансных антикоррупционных расследований был задержан по подозрению в распространении наркотиков. ​Его поместили в изолятор временного содержания.

Брат журналиста рассказал, что конвойные отказались передать Голунову продукты, присланные родственниками. Принимать еду, которую дают в изоляторе, журналист отказывается, так как считает, что в неё могут подмешать наркотики.

Иван Голунов отвергает обвинения в покушении на сбыт наркотиков и утверждает, что запрещённые вещества были ему подброшены. Пикеты в его поддержку с дня пятницы проходят у здания управления МВД по Москве на Петровке в центре города. Серия акций прошла в других городах России.

Петицию на сайте Change.org в поддержку журналисты подписали более 10 тысяч человек. Авторы требуют освободить Голунова и выяснить обстоятельства его задержания. Около четырех тысяч журналистов оставили свои подписи под открытым письмом к силовым органам с аналогичным требованием.