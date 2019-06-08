Организаторы марша против судебной реформы в Гонконге пообещали вывести на улицу как минимум 500 тысяч участников. В воскресенье они будут протестовать против законопроекта, позволяющего экстрадировать подозреваемых из мегаполиса в материковый Китай, сообщает агентство Reuters.

В Гонконге сохраняется независимая судебная система, оставленная в городе после управления британской администрацией. В среду в Законодательном совете города начнутся дебаты о принятии закона, позволяющего судить горожан на материковом Китае.

Это предложение вызывает беспокойство у правозащитных групп, средств массовой информации, корпоративных юристов и бизнесменов несмотря на обещания городских властей не выдавать в Китай граждан, столкнувшихся политическим или религиозным преследованием или тех, кому угрожает смертная казнь.

Против принятия законопроекта высказался госсекретарь США Майк Помпео. Дипломатические представители 11 стран Евросоюза встретились с главой Гонконга Кэрри Лам, чтобы выразить ей свой протест против планируемых поправок.