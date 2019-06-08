Московский полицейский застрелил задержанного во время допроса. По утверждению пресс-службы МВД, подозреваемый пытался выпрыгнуть в окно вместе с табельным оружием полицейского. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошёл на севере города ночью в пятницу. По сообщению полиции, около трёх часов ночи за нарушения правил дорожного движения был задержан мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Он был доставлен в ОВД "Коптево". ТАСС утверждает, что в ходе допроса он выпрыгнул через окно на первом этаже (на фотографии здания в Google Maps все окна на первом этаже закрыты решётками — РС). Когда его догнал полицейский, задержанный попытался выхватить у него оружие.

Личность убитого не установлена. В ходе допроса он заявил, что находится в розыске в Узбекистане, утверждают в полиции.