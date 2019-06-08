Ивана Голунова выписали из больницы и доставили в суд

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного полицией по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, выписали из 71-й московской больницы, где он прошел обследование, и повезли в Никулинский суд Москвы. Там будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте журналиста, сообщает "Медуза".

Главный врач 71-й больницы Александр Мясников заявил «Интерфаксу», что Голунов находится в удовлетворительном состоянии и не нуждается в госпитализации. По словам Мясникова, у журналиста обнаружена гематома в области левой скулы, подозрение на черепно-мозговую травму не подтвердилось.

Издание "Проект" опубликовало видео, на котором сам Голунов зачитывает результаты обследования. Ранее он заявлял, что травмы нанесли ему полицейские после задержания.

Ходатайство следователей о заключении Ивана Голунова поступило в Никулинский суд Москвы, сообщает ТАСС. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что в суд для ознакомления с материалами следствия отправилась адвокат Ольга Динзе.

Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Голунов заявляет, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции.

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