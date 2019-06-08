В сирийской провинции Хама усилились боевые действия

В Сирии за последние двое суток в результате боёв погибли около 170 человек, сообщает сирийский Центр мониторинга нарушение прав человека. 8 июня исламисты и антиправительственные формирования напали на армейские части в центральнйо провинции Хама, выпустив десятки снарядов и взорвав автомобиль со взрывчаткой.



Сирийская арми нанесла ответные удары. В результате боевых действий потери среди правительственных войск и их союзников составили 37 человек убитыми, потери среди вооружённых противников режима Башара Асада - 28 убитых.



Провинция Хама - часть демилитаризованной зоны, образованной в сентябре 2018 года. В последние несколько дней здесь активизировались боевые действия сторонников и противников Асада.



В конце апреля сирийская армия при поддержке российской военной авиации, развернула наступление в провинциях Хама и Идлиб. Тысячи мирных жителей были вынуждены спасаться, более трёхсот - стали жертвами огня между воюющими сторонами, информирует сирийсий Центр мониторинга нарушений прав человека.