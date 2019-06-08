В Берлине у посольства России прошла акция "Свободу Ивану Голунову"

В Берлине около 100 человек собрались перед посольством России, чтобы выразить поддержку задержанному в Москве журналисту Ивану Голунову. Собравшиеся скандируют "Журналистика – не преступление", сообщает "Немецкая волна".

Среди демонстрантов - бывший журналист "Новой газеты" Али Феруз, который с февраля 2018 года живет в Германии. Он был вынужден уехать после того, как российские власти пытались депортировать его в Узбекистан, где ему могли грозить пытки.

"Мне небезразлична судьба Голунова. Я сам был в такой ситуации и знаю, как это происходит", – сказал Феруз в беседе с корреспондентом "Немецкой волны". Али Феруз выразил намерение "пытаться бороться против этой системы, чтобы такая несправедливость не происходила с другими людьми".

Аналогичные акции в поддержку Ивана Голунова проходят также в Лондоне и Вашингтоне.