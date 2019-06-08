IAAF отказалась вернуть в свои ряды российскую федерацию легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федерацией (IAAF) отказалась восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации, передает агентство AFP со ссылкой на информированный источник. В ВФЛА сообщили «Интерфаксу», что пока не получали никаких извещений от IAAF.

Как отмечает газета "Коммерсантъ", Всероссийская федераци лёгкой атлетики стала первой жертвой российского допингового кризиса. Из-за многочисленных нарушений, связанных с сокрытием допинговых инцидентов, федерация в конце 2015 года подверглась дисквалификации со стороны IAAF.

Российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, а после неё получили возможность выступать на международных соревнованиях лишь в нейтральном статусе и после прохождения сложной процедуры "фильтрации заявок спортсменов в IAAF.