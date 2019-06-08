Главред "Медузы": речь идёт "точно НЕ о московской мэрии"

"Мы считаем, что Иван Голунов отправлен под домашний арест (а не в изолятор) благодаря беспрецедентной кампании журналистской солидарности. По нынешним меркам то, что произошло — невероятно", - написал в своём обращении к коллегам главный редактор "Медузы" Иван Колпаков.

Он заявляет, что все сотрудники "Медузы" полностью уверены, что преследование Ивана Голунова связано с его журналистской работой. "На протяжении как минимум 13 последних месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев еще не вышедшего текста. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву — вот такие они удачливые люди (оба)", пишет Колпаков.

Главный редактор "Медузы" сообщает, что пока не может рассказать подробности готовящейся публикации. При этом, он оговаривается, что речь идёт "точно НЕ о московской мэрии".

Михаил Федотов: домашний арест это компромисс, который не устроит ни сторону защиты, ни сторону обвинения"

Расследования Ивана Голунова обычно сосредоточены на деятельности московских властей и разоблачении незаконных действий московских чиновников. После задержания Голунова появились предположения, что действия полиции были связаны с интересами героев расследования кладбищенского бизнеса, одного из самых криминальных рынков в стране.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил о необходимости проверки действий следствия по делу Голунова. Федотов назвал решение суда отправить под домашний арест журналиста «Медузы» "компромиссом, который не устроит ни сторону защиты, ни сторону обвинения". Об этом сообщил "Интерфакс".