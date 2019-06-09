Голунова привезли домой. Его дело передали в главк МВД по Москве

Журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова, которого Никулинский суд Москвы накануне отправил под домашний арест, поздно ночью на автомобиле Федеральной службы исполнения наказаний привезли домой - после более чем двух суток задержания.

Ранее Голунов с адвокатами заехал в ОВД "Раменское", чтобы оставить одежду для экспертизы. Журналиста при выходе из здания суда приветствовали сотни людей, которые собрались там во время слушаний по мере пресечения.

Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Он был задержан в Москве 6 июня. Утверждается, что при нём и у него дома обнаружили наркотические вещества. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили. Его адвокаты указывают на многочисленные нарушения при задержании и после него.

В защиту Голунова - или с призывами максимально прозрачно расследовать его дело - выступили ряд журналистских организаций, известные журналисты и деятели культуры, политики. Следствие просило суд отправить его под стражу. Комментаторы отмечают, что избрание более мягкой меры пресечения по статье, по которой обвиняют Голунова, необычно.

Поздно вечером в субботу стало известно, что уголовное дело передали из полиции Западного округа Москвы в Главное следственное управление МВД по Москве.

Сам Голунов в суде заявил, что связывает своё уголовное преследование с подготовкой им материала о похоронном бизнесе. Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил, что "на протяжении последних 13 месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев еще не вышедшего текста. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву".​ Главный редактор "Медузы" сообщает, что пока не может рассказать подробности готовящейся публикации. При этом, он оговаривается, что речь идёт "точно не о московской мэрии". Ряд прошлых статей Голунова были посвящены расследованиям коррупции именно во властных структурах Москвы.