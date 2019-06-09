Кризис в Молдавии: Конституционный суд не признал новое правительство

В Молдавии разразился политический кризис: Конституционный суд признал незаконными принятые накануне поддержанные президентом Игорем Додоном решения парламента страны об избрании его спикера и назначении нового кабинета министров.

Новый кабинет был сформирован на экстренной сессии парламента 8 июня. В него вошли представители Социалистической партии президента Додона, которая рассматривается как пророссийская сила, и проевропейского оппозиционного альянса ACUM. Кабинет возглавила одна из лидеров ACUM Майя Санду, а парламент - представитель соцпартии Зинаида Гречаная.

Создание необычного политического союза его участники обосновывают необходимостью отстранить от власти правящую Демократическую партию богатейшего бизнесмена Молдавии Владимира Плахотнюка. В альянсе ACUM называют Плахотнюка олигархом и утверждают, что он узурпировал власть. Парламент накануне принял специальную декларацию, в котором обвинил его в "захвате государства".

Конституционный суд постановил, что решения парламента не имеют силы, поскольку истекло предусмотренное конституцией время на формирование правительства. Президент Додон и представители нового кабинета обвинили судей в связях с Плахотнюком.

Действующий премьер Павел Филип заявил, что не признаёт новый кабинет и не будет передавать ему власть. В Кишинёв съезжаются сторонники Демократической партии.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обратится к международному сообществу с призывом стать посредником при передаче власти. Посольство США в стране накануне заявило, что поддерживает усилия по "заключению соглашения и преодолению политического тупика". Посольство России также ​поддержало усилия по формировании коалиции в парламенте.