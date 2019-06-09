В Казахстане – выборы президента. Полиция задерживает протестующих

В Казахстане в воскресенье проходят президентские выборы – первые в истории страны, в которых в качестве кандидата не принимает участие Нурсултан Назарбаев.

78-летний Назарбаев, который правил Казахстаном почти три десятилетия, в марте подал в отставку, сохранив в руках значительную власть. Исполняющим обязанности президента стал глава сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Партия Назарбаева выдвинула его кандидатом в президенты, он считается фаворитом выборов. Всего в выборах участвуют семь кандидатов.

По данным Центризбиркома Казахстана, к 12 часам по местному времени явка превысила 35 процентов.

День выборов сопровождается уличными протестами и задержаниями их участников. Как сообщает Радио Азаттык – Казахская служба Радио Свобода, в центре Алматы были задержаны около 100 человек, которые скандировали лозунги в поддержку бойкота выборов. Полиция задержала и репортёра Азаттыка Петра Троценко.

Протесты проходят под лозунгом "Токаев – не мой президент". Их участники утверждают, что выборы не являются честными и свободными.