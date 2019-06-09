Адвокат Голунова просит привлечь полицейских к ответственности

Адвокат журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова Ольга Динзе направила в Следственный комитет заявление о действиях полицейских, задержавших Голунов 6 июня. Динзе просит проверить их действия на предмет нарушения нескольких статей уголовного кодекса. Документ опубликовал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Как пишет Динзе, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Голунова "было применено немотивированное физическое насилие" и ему были причинены телесные повреждения.

Накануне Голунов прошёл освидетельствование в московской больнице №71 из-за подозрений на перелом рёбер и сотрясение мозга. Обследование официально не подтвердило эти диагнозы, однако констатировало, что у журналиста есть ушибы и ссадины.

Кроме того, адвокаты подадут жалобу в Европейский суд по правам человека – они считают, что права журналиста при задержании и после него были нарушены.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд опубликовал заявление, в котором выразил "обеспокоенность" и "опечаленность" в связи с ситуацией вокруг Голунова. Он упомянул сообщения о его избиении, а также "тот факт, что обвинения против Голунова, по его словам, были сфабрикованы". Ягланд призвал главу МВД России Владимира Колокольцева разобраться в деле.

Освободить журналиста накануне призвало также посольство США в России.

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