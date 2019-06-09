Отменено выступление "Машины времени" 12 июня на Красной площади

Группа "Машина времени" не примет участия в концерте 12 июня на Красной площади в Москве по случаю Дня России.
Пресс-секретарь группы сообщил "Интерфаксу", что инициатива отменить концерт исходила не от группы. Об отмене музыкантам сообщили организаторы – компания "Арс".
Лидер группы Андрей Макаревич подтвердил, что выступление отменили. "Если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня – не увидите. Кто-то кому-то позвонил", – написал Макаревич в фейсбуке, не приведя подробностей.
"Машине времени" в этом году исполнилось 50 лет. Ряд пользователей соцсетей критиковали Андрея Макаревича за намерение принять участие в официальном концерте в День России. "Можно, конечно, праздничный концерт называть "патриотическим мероприятием" – кому как удобно. А у стен Кремля "Машина" играла не раз и не два и не три", – отвечал критикам Макаревич. "Машина времени", в частности, выступала на концерте, приуроченном к дню президентских выборов 2008 года, на которых победил Дмитрий Медведев. В последние годы, однако, лидер группы подвергает политику российских властей резкой критике. Он не поддержал аннексию Крыма и не раз выступал с концертами на Украине. В 2014 году в ряде городов России сорвали концерты Макаревича, самого музыканта критиковали в государственных и прокремлёвских СМИ.
Как сообщает "Интерфакс", традиционный концерт ко Дню России начнется на Красной площади в 19.30. В нем заявлено участие Григория Лепса, Стаса Михайлова, Юрия Антонова, Сергея Лазарева, Димы Билана, Валерии, Николая Баскова. Также на Красной площади выступят Олег Газманов, Надежда Бабкина, ансамбль "Русская песня".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.