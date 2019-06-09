Отменено выступление "Машины времени" 12 июня на Красной площади

Группа "Машина времени" не примет участия в концерте 12 июня на Красной площади в Москве по случаю Дня России.

Пресс-секретарь группы сообщил "Интерфаксу", что инициатива отменить концерт исходила не от группы. Об отмене музыкантам сообщили организаторы – компания "Арс".

Лидер группы Андрей Макаревич подтвердил, что выступление отменили. "Если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня – не увидите. Кто-то кому-то позвонил", – написал Макаревич в фейсбуке, не приведя подробностей.

"Машине времени" в этом году исполнилось 50 лет. Ряд пользователей соцсетей критиковали Андрея Макаревича за намерение принять участие в официальном концерте в День России. "Можно, конечно, праздничный концерт называть "патриотическим мероприятием" – кому как удобно. А у стен Кремля "Машина" играла не раз и не два и не три", – отвечал критикам Макаревич. "Машина времени", в частности, выступала на концерте, приуроченном к дню президентских выборов 2008 года, на которых победил Дмитрий Медведев. В последние годы, однако, лидер группы подвергает политику российских властей резкой критике. Он не поддержал аннексию Крыма и не раз выступал с концертами на Украине. В 2014 году в ряде городов России сорвали концерты Макаревича, самого музыканта критиковали в государственных и прокремлёвских СМИ.

Как сообщает "Интерфакс", традиционный концерт ко Дню России начнется на Красной площади в 19.30. В нем заявлено участие Григория Лепса, Стаса Михайлова, Юрия Антонова, Сергея Лазарева, Димы Билана, Валерии, Николая Баскова. Также на Красной площади выступят Олег Газманов, Надежда Бабкина, ансамбль "Русская песня".