Обнародованы списки кандидатов от партий Зеленского и Порошенко

На Украине в воскресенье прошли предвыборные съезды партий нынешнего и прежнего президентов страны – Владимира Зеленского и Петра Порошенко. На съездах были представлены списки кандидатов в депутаты Верховной рады, которые должны пройти 21 июля.

Список партии Зеленского "Слуга народа" возглавил глава этой партии, один из руководителей предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков. В первую десятку вошёл и генеральный директор телеканала "1+1" бизнесмена Игоря Коломойского Александр Ткаченко. В списке – бывшие сотрудники штаба Зеленского, гражданские активисты и эксперты.

Выступая на съезде "Слуги народа", Зеленский заявил, что на выборах необходимо "отправить в нокаут" старую систему власти.

Список партии Петра Порошенко возглавил сам бывший президент. На втором месте спикер Верховной рады Андрей Парубий, который представляет в Раде другую партию – "Народный фронт" (сама она не выставляет списка). В первой десятке двое представителей крымско-татарского народа – Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз.

Ранее свои списки представили партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и пророссийская "Оппозиционная платформа" Юрия Бойко. Съезд партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" пройдёт в понедельник. Пока также неясно, с кем пойдёт на выборы партия Михаила Саакашвили "Движение новых сил": накануне политик заявил, что она сформирует свой список, но сегодня не исключил объединения с партией Анатолия Гриценко.

Опросы общественного мнения показывают, что "Слуга народа" Зеленского лидирует с большим отрывом. В Верховную раду также, как ожидается, пройдут "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", а возможно, и ещё несколько сил, включая "Голос".

Указ Зеленского о назначении досрочных выборов оспорен в Конституционном суде, который на следующей неделе начнёт рассматривать жалобу.