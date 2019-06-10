Стереотипы, страх, стигма, отчуждение. От чего несвободны россияне

Рассказы людей о жизни с обсессивно-компульсивным расстройством, о насилии и экологии вкупе с отказом от "экспертности" – это то, что отличает коммуну "Кубометр" в Санкт-Петербурге от других лекционных площадок. Это шестикомнатная коммунальная квартира в центре города, в которой живут люди со схожими взглядами и интересами. Раз в месяц жильцы открывают двери для всех желающих и устраивают в коммуне домашние конференции. Этот формат как одно из проявлений свободы стал частью выставки "Свобода от", которая сейчас проходит в Сахаровском центре в Москве.

"Уникальность нашей площадки состоит в том, что лекции мы проводим в жилой квартире. Такой формат располагает к общению и позволяет посетителям завязать новые знакомства. При организации конференций мы исходили из того, что во время обычных лекций аудитории сложно установить личные связи со спикером. В домашней атмосфере это сделать гораздо проще", – рассказывает одна из жительниц квартиры Ася Сеничева.

Она живет в петербургской коммуне уже три с половиной года. Помимо организации домашних конференций Ася работает в издании "Бумага" в отделе спецпроектов, а также занимается фуд-активизмом в проекте "Трава" и создает вирусные карточки о гендерном неравенстве для "РосГендерНадзора".

Для жильцов важно, чтобы люди не отдалялись друг от друга

Вместе с Асей в квартире живут журналистка из издания "Собака", главный редактор петербургского издания "Луна Инфо", девушка-программист, девушка-инженер и сотрудник "ВКонтакте". Для жильцов важно, чтобы у всех были схожие политические взгляды, а также представление о проблемах насилия, отношения к членам ЛГБТ-сообщества, экологии и свободе слова. Перед тем как заселиться, новый жилец должен прийти на беседу. "За чашкой чая мы рассказываем о том, как видим мир, и узнаем позицию человека по этому поводу. Конечно, у нас нет специальной анкеты или нескольких этапов отбора, через которые должен пройти каждый будущий жилец. Однако если идеологически мы сильно расходимся, вряд ли нам будет комфортно жить с таким человеком", – говорит Сеничева.

​В каждой комнате живет по одному человеку. Для жильцов важно, чтобы люди не отдалялись друг от друга, поэтому они не приветствуют пары, которые хотят жить в одной комнате. "У нас был негативный опыт, когда пара жила в одной комнате и вела себя дистанцированно и закрыто. Это не совсем тот формат взаимодействия, который мы хотим создать в нашей коммуне", – уточняет Сеничева.

Для жильцов представление о коммуне никак не связано с анархизмом. При этом практически все жильцы разделяют леволиберальные или левосоциалистические взгляды. У них есть график дежурств по уборке и по сортировке мусора, есть часть общей еды, а есть личные продукты каждого. Главное отличие этой квартиры от других коммуналок – это общий доход. Его жильцам приносит организация конференций.

Они проходят ежемесячно. По словам Сеничевой, каждая конференция состоит из 8–10 лекций. На них в качестве слушателей приходят до 80 человек. Вместо билетов – обязательное пожертвование: гость может выбрать один из четырех возможных вариантов от 200 до 400 рублей. "Половину прибыли мы отдаем в благотворительный фонд, какую-то часть денег берут себе организаторы, так как не каждый из жильцов квартиры участвует в конференциях в равной степени. Оставшаяся часть прибыли остается в квартире. Это и есть наш общий ежемесячный доход, который мы тратим на покупку новой техники, ремонт или травлю тараканов", – говорит Сеничева.

Чтобы стать лектором, достаточно отправить заявку организаторам. Это своего рода TED-конференции, только в неформальной атмосфере и со спикерами различного уровня экспертности. Лекции не объединены одной темой и могут касаться как дестигматизации наркопотребления в России, насилия в отношении женщин или дискриминации членов ЛГБТ-сообщества, так и коллекционирования заколок невидимок или путешествий по России. Важна не тема, а подход к ней, считают организаторы.

Единого ответа на вопрос, что такое "свобода", ни у кого нет

Петербургские горизонтальные TED-конференции – одна из частей выставки, которая проходит в Сахаровском центре в Москве. Она называется "Свобода от" и посвящена борьбе людей за право иметь независимый взгляд на жизнь в современной России. Выставка состоит из двух частей: это 69 фотографий с подробными описаниями и документальный фильм, построенный на монологах героев. Фоточасть в свою очередь разбита на шесть категорий, шесть видов свободы: от страха, от гендерных стереотипов, от необходимости быть живым, от отчуждения, от стигмы и от института религии.

​Мы всегда свободны от чего-то: от гнета, от дискриминации

​По словам организатора выставки Алены Агаджиковой, идея такого формата пришла к ней после того, как она провела опрос в своем блоге, спросив подписчиков, что для них является свободой. "Оказалось, что единого ответа ни у кого нет. Для кого-то свобода – это делать то, что ты хочешь, при этом не ущемляя права других. Другие представляли свободу исключительно в политическом плане. Общим оказалось то, что в своих ответах люди ссылались на реальные ситуации в стране или городе. Тогда я решила, что проект будет называться "Свобода от", потому что мы всегда свободны от чего-то: от гнета, от дискриминации, от стереотипов", – рассказывает Агаджикова. По ее словам, технически организация выставки оказалась тяжелой работой.

​Изначально Агаджикова хотела, чтобы выставка прошла в государственной галерее, чтобы охватить новый пласт аудитории. “Я немного устала от мероприятий, которые активисты проводят для активистов, журналисты – для журналистов. Это очень важно для формирования сообщества, однако малоинформативно для других”, – считает она. Агаджикова хотела, чтобы о стигме людей с психическими расстройствами, гендерном неравенстве и проблемах бездомных узнали не только те, кто разделяет похожие взгляды, но и люди с другим представлением об устройстве мира.

Я устала от мероприятий, которые активисты проводят для активистов

"Первое, о чем я подумала, когда начала работать над выставкой полгода назад, – это о стигматизации людей с психическими расстройствами. У меня есть психические особенности, и я привыкла, что мои права в связи с этим всячески ущемлялись. Меня часто называли ненормальной, могли обесценить мои достижения. Романтизация психических расстройств, выражающаяся во фразах "все гении – немного психи", тоже довольно распространенное явление", – говорит Агаджикова. Так появилась первая категория, представленная на выставке.

Затем появилась идея рассказать о том, что свобода от гендерных стереотипов существует. Для этого Агаджикова нашла семью, где воспитанием детей занимается мужчина. "Причем это происходило не потому, что ситуация сложилась таким образом случайно, а потому что всем членам семьи так было комфортно", – объясняет организатор.

Следующей категорией стала "свобода от страха". По словам Агаджиковой, ей хотелось включить в своей фотопроект историю про прачечную для бездомных, которую пытались открыть в Москве, но местные жители оказались против. Аргументировали свою позицию они тем, что неподалеку от предполагаемого расположения прачечной находится школа. Жители угрожали избивать бездомных, если прачечную все же откроют. "Я пыталась разобраться, почему люди так себя ведут. В итоге прочитала огромное количество интервью с жителями, и в каждом из них присутствовало слово "страх": мы боимся за своих детей, боимся эпидемии туберкулеза. Я поняла, что "страх" – это главное, что движет людьми в этой ситуации, и, оттолкнувшись от этого, решила поговорить с бездомными об их страхах", – рассказывает Агаджикова.

В итоге рассказать о различных аспектах свободы на государственной площадке не удалось. По словам Агаджиковой, это было связано не с цензурой, а с тем, что галерея потребовала от нее финансово обеспечить инфраструктуру выставки. Денег на это у Агаджиковой не было.

Выставка будет проходить в Сахаровском центре до 26 июня с 13:00 до 20:00. Документальный фильм будут показывать в дни работы выставки в 14:00, 16:00 и 18:00.