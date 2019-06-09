В IAAF подтвердили отказ восстановить легкоатлетическую федерацию РФ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье подтвердила, что её совет на заседании в Монако отказался восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которая была отстранена в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

Об этом заявил Руне Андерсен – глава рабочей группы международной ассоциации. По его словам, подразделение, которое отвечает за соблюдение антидопинговых правил, в ближайшее время проверит данные агентства Reuters о том, что двое российских тренеров и врач, отстранённые от работы в связи с допингом, по-прежнему работают с атлетами.

Вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской антидопинговой лаборатории, – сказал Андерсен.

В ВФЛА пока не отреагировали на решение. Российские представители ранее утверждали, что федерация выполнила все условия для своего восстановления в правах.

Незадолго до заседания совета IAAF британская газета Sunday Times написала, что российского прыгуна в высоту Данила Лысенко заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов, а чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) – в фальсификации документов по его делу.​ Пока неясно, повлияло ли это дело на решение IAAF.

Отказ восстановить ВФЛА, если решение не будет пересмотрено, означает, что российские легкоатлеты должны будут пропустить Олимпийские игры 2020 года. Сейчас они имеют возможность выступать на международных соревнованиях лишь в нейтральном статусе и после прохождения сложной процедуры "фильтрации" заявок спортсменов в IAAF.