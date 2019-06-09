Жена Рамзана Кадырова заработала за год 60 тысяч рублей

Годовой доход супруги Рамзана Кадырова, Медни Кадыровой, составляет 60 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и имуществе главы Чеченской Республики и членов его семьи за 2018-й год.

Исходя из документа, в месяц Медни Кадырова зарабатывает в два раза меньше официально установленного прожиточного минимума в России. В списке объектов недвижимости, находящихся в собственности жены главы Чечни – одна квартира площадью 209 квадратных метров.

Годовой доход самого Кадырова составил 7 миллионов 581 тысячу рублей, а в его собственности – земельный участок площадью более трёх с половиной тысяч квадратных метров и жилой дом, размер которого немногим меньше.

Согласно декларации, у четы Кадыровых – тринадцать несовершеннолетних детей, при этом один из них заработал за год более двухсот тысяч рублей, чем именно – в документе не сказано.

Наконец, за семьёй Кадырова не числится ни одного транспортного средства.