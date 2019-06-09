В Нальчике полиция "нашла" наркотики у главы организации "Хабзэ"

В Нальчике полиция задержала главу местной общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко – в его машине якобы нашли наркотики.

По словам активиста "Хабзэ" Азамата Шорманова, полицейские остановили автомобиль Кочесоко, когда тот ехал из гостей домой. Наркотическое вещество, название которого не сообщается, было найдено во время досмотра. Также нет информации о том, какую статью уголовного кодекса вменяют задержанному. Известно, что он находится в одном из СИЗО Нальчика, и что следователи провели обыск в офисе "Хабзэ", откуда забрали всю технику.

Шорманов отметил, что никто из коллег Кочесоко не верит в его причастность к найденным наркотикам. Сам он знает главу "Хабзэ" более десяти лет и "ни разу не мог подумать, что он употребляет или распространяет" запрещённые вещества. При этом самого Шорманова тоже задержали и допросили. По его рассказам, у него интересовались, имеет ли организация связи с иностранными агентами.