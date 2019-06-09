Вашингтон дал срок Турции – определиться с закупками C-400

Турция должна до конца июля решить, что она будет закупать: российские зенитные системы С-400 или американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Как сообщает Би-би-си, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн выдвинул этот ультиматум в письме своему турецкому коллеге Акару Хулуси.

По его словам, Турция не может одновременно приобрести и российские системы, и американские самолеты.

Власти США утверждают, что С-400 несовместимы с оборонными системами НАТО и представляют угрозу безопасности стран альянса. Вместо этого Вашингтон предлагает Анкаре закупить американский противоракетный комплекс "Пэтриот".

В последнее время Турция старается проводить независимую оборонную политику. Власти ведут переговоры о поставках российского вооружения.