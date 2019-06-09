Певица Светлана Лобода отказалась летать "Суперджетом"

Певица Светлана Лобода отказывается летать на самолетах Sukhoi Superjet-100. В официальном бытовом райдере в пункте "авиа" указано, что артист и коллектив не летают самолетами "Сухой Суперджет". Указывается также, что певица предпочитает прямые рейсы, выполняемые компанией Аэрофлот.



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Помощники других российских артистов также сообщили Радио Свобода, что некоторые певцы отказываются летать самолетами Sukhoi Superjet-100. Они просят не называть своих имён и имён своих работодателей.



Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" запретила своим сотрудникам летать на SSJ100. В публикации Telegram-канала "Двойная сплошная" утверждалось, что "ни один сотрудник "Яндекса" не может быть отправлен в служебную командировку на SSJ100". Позже в компании признали, что такая рекомендация действительно была, но назвали "запрет" недоразумением. В "Яндекс" отметили, что обязательного характера прежняя рекомендация не носила. В настоящее время никаких ограничений на полеты нет, подчеркнули в пресс-службе "Яндекса".



25 мая Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщила, что топ-менеджеры российских компаний часто просят не покупать им билеты на рейсы, которые выполняет российский самолет Sukhoi Superjet, когда летают в командировки. В публикации отмечается, что приходить такие запросы начали еще до катастрофы SSJ100.



Вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево потерпел крушение пассажирский самолёт "Сухой Суперджет", выполнявший рейс ​авиакомпании "Аэрофлот" SU-1492 в Мурманск. Погиб 41 человек. Спастись удалось 37 пассажирам. По версии следствия, причиной катастрофы стали ошибки пилотов.

Российское правительство после катастрофы не стало вводить временные ограничения на полёты этого типа самолёта, однако компания "Аэрофлот" стала отменять рейсы самостоятельно. За первую неделю после катастрофы компания отменила около 50 рейсов на SSJ 100.